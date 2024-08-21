Denizlispor’da Samet krizi

TRANSFER yasaklı Denizlispor'da bir ayrılık daha gerçekleşti. Geçen sezon alacaklarını alamadığı gerekçesiyle TFF'ye başvuran futbolcular arasında yer alan 20 yaşındaki forvet oyuncusu Samet Emre Gündüz yeniden anlaşmaya yanaşmadı. Denizlispor yönetiminin oyuncuyu takımda tutma çabaları sonuçsuz kalırken, bir oyuncusundan daha oldu. Kulüp Başkanı Ahmet Yalın Yıldırım, Ahmet'in babasını ikna edemediklerini belirterek, "Bir menajerle anlaşmışlar. Takım da bulmuşlar. Denizlispor'da kalmak istemiyorlar. Yapacak bir şey yok" dedi.

İDMANA KATILMADI

Hafta başında yapılan haftanın son antrenmanında takımla çalışmalara katılmayan ancak antrenman kıyafetiyle saha kenarında duran Samet Emre, geçen sezon 2. Lig'de 28 maçta görev aldı, 2 gol kaydetti. 1.Lig'de 11 maçta yeşil siyahlı formayı terleten gen futbolcu, gol atamadı. 10 yıldır Denizlispor da bulunan Gündüz, 2023 yılında 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.