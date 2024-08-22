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Haberler Spor

Ebrar Karakurt’un duygusal anları

A Milli Voleybol Takımı’nın yıldızının babası İsmail Karakurt, dünyaevine girdi

HABER MERKEZİ
Ebrar Karakurt’un duygusal anları

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncularından Ebrar Karakurt'un babası önceki gün dünya evine girdi. Karakurt'un babası İsmail Karakurt, Vildan Çakar ile hayatını birleştirdi. Ebrar Karakurt, Balıkesir'de gerçekleşen düğünden sosyal medyada birçok paylaşım yaptı. Karakurt'un babasıyla "Bana Bir Masal Anlat Baba" şarkısında yaptığı dans gündeme oturdu. Baba-kız zaman zaman sahnede duygusal anlar yaşadı.

Karakurt, "Bir ömür boyu mutluluklar canlarım" notuyla paylaşım yaptı. A Milli Takım ile son olarak Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Ebrar Karakurt, ay-yıldızlı formayla sergilediği performansla alkış toplamıştı. Ebrar, babasının düğününde dans ederek hem zorlu geçen maratonun yorgunluğunu attı, hem de yeni sezon öncesi moral depoladı.

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