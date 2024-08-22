Salih kapışması

FENERBAHÇE, Galatasaray ve Beşiktaş transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Türk teknik adam Nuri Şahin'in çalıştırdığı Alman devi Borussia Dortmund, Brighton'dan Pascal Gross'u aldıktan sonra milli oyuncu Salih Özcan'ı satılık listesine koydu. Ancak daha önce Türkiye'den kendisine gelen teklifleri reddeden 26 yaşındaki futbolcu, kulübünden ayrılmayı düşünmüyor. Ancak kulübü gönderilmesi yönünde ısrarcı olabilir. Teknik Direktör Nuri Şahin de vatandaşının Türkiye'den bir takıma sürekli oynaması şartıyla kiralanmasına sıcak bakıyor. Süper Lig devlerinin Türk Milli Takımı'nın yıldızı Salih Özcan için bir kez daha kapıştığı iddia edildi.

ALMANYA'DAN AYRILMADI

Nuri Şahin'in açıklaması sonrası Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray hemen devreye girerek başarılı orta saha için resmen temaslara başladı. Daha önce yerli transferinde Karagümrük'ten Levent Mercan, Alanya'dan Oğuz Aydın'ı alarak rakiplerine çalım atan F.Bahçe'nin Salih Özcan için de daha istekli olduğu ifade edildi. Almanya'da doğan ve burada Köln ve Kiel forması giydikten sonra 2022'de Dortmund'a transfer olan 26 yaşındaki orta saha, Türkiye'den gelen teklifi kabul ederse ilk kez Almanya'dan ayrılacak.