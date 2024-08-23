Aydın’a stat müjdesi

Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı Binali Yıldırım'ın adını taşıyan, Aydın'ın Efeler ilçesindeki stadyumun, 2. Lig standartlarına uygun hale getirilmesi için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından düğmeye basıldığı öğrenildi. Modern futbolun tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden inşa edilecek olan bu önemli tesis için 48 milyon 250 bin TL'lik bir ödenek ayrıldı.

Proje ihalesinin yapılmasının ardından, stadyumda kapsamlı yenileme çalışmaları başlayacak. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Adnan Menderes Stadı'nın ardından yaşanan stadyum sorunu da ortadan kalkacak. Proje kapsamında stadın atletizm pistindeki zeminden basın odasına, futbol sahasının zemininden tuvaletlere, skorbord'dan kamera sistemine kadar yenilenmesi sağlanacak.