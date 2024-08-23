Bodrum’dan sağ kanat atağı

Trendyol Süper Lig'de ilk ve tek Muğla temsilcisi olan Bodrum FK'dan yeni bir transfer hamlesi gelmek üzere. Ligde ilk iki maçını kaybederek son sıraya konumlanan yeşil-beyazlılar, çıkışa geçmek için sağ kanat transferine yoğunlaştı. Muğla ekibi, son olarak Hollanda'da Feyenoord forması giyen 31 yaşındaki İranlı sağ kanat oyuncusu Alireza Jahanbakhsh'e kanca attı. Yeşil-beyazlıların teknik direktörü İsmet Taşdemir'in mutlak olarak sağ tarafa bir transfer istediğini açıklaması üzerine kurmaylar, birçok ismi gündemine aldı. Alireza'nın kulübü ile sözleşmesinin bitmesi üzerine fırsat transferi olarak değerlendirilen oyuncu Bodrum yönetimi hemen devreye girdi.

BRIGHTON'DA PARLADI

Profesyonel kariyerine Damash Gilan'da başlayan Alireza, Feyenoord'un yanı sıra NEC Nijmegen, AZ Alkmaar, Brighton, formalarını da terletti. Kariyerinin en parlak günlerini Brighton'da geçiren Alireza, 61 karşılaşmada 4 gol atma başarısı gösterdi. Ayrıca İran milli takımının vazgeçilmezi olan deneyimli oyuncu, ülkesinin milli takımında 76 karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte 16 gol atma başarısı gösteren Alireza, performansıyla ilgi odağı haline geldi. Bir dönem piyasa değerini 18 milyon Euro'ya kadar yükselten deneyimli kanadın birçok takımın transfer listesinde yer aldığı kaydedildi.

YEŞİL-BEYAZLILARDA FURKAN AYRILIYOR

BODRUM FK'da ayrılık rüzgarları esiyor. Geçen sezon Muğla ekibi ile şampiyonluk sevinci yaşayan stoper Furkan Apaydın'ın 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile anlaştığı öğrenildi. Geçen sezon Nazilli Bld'den transfer edilen 22 yaşındaki genç oyuncu, yeşil-beyazlı formayla 12 karşılaşmada görev yapmıştı. Teknik direktör İsmet Taşdemir'in Süper kadroda oyuncuyu düşünmediği ifade edilirken, kiralama formülü ile oyuncuyu göndermek istediği kaydedildi. Önümüzdeki günlerde İstanbul ekibi ile resmi olarak masaya oturacak kurmaylar, transferi noktalayacak.