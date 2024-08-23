Merkezefendi’de McLemore tamam

Basketbol Süper Ligi temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket'te transferde hareketli günler yaşanıyor. Denizli ekibinin yeni transferlerinden Craig Randall sağlık testlerini geçemedi. Yönetim bunun üzerine yeni arayışlara başlarken, NBA'de draftlarda 7'nci sırada seçilip, 9 sezon NBA'de forma giyen Ben McLemore'u kadrosuna kattı. NBA kariyerinde sırasıyla Sacramento Kings, Memphis Grizzlies, Houston Rockets, Los Angeles Lakers ve Portland Trail Blazers formalarını giyen 31 yaşındaki skorer, geçen sezon AEK ile Avrupa basketboluna adım attı. Sezona AEK formasıyla başlayan McLemore, ardından sezon ortasında takımdan ayrıldı ve İspanya Ligi ekibi Rio Breogan'a transfer oldu. Breogan formasıyla toplam 18 İspanya Ligi maçına çıkan Ben McLemore, maç başına 12.2 sayı, 2.6 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları ile mücadele etti.