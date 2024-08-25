Arda’ya tanıdık talip

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta transfer yasağını açamayan kulüplerden biri olan Bucaspor 1928'de Arda Usluoğlu'na ilgi devam ediyor. Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve Alanyaspor başta olmak üzere birçok Süper Lig kulübünün radarında olan 17 yaşındaki forvete şimdi de Göztepe'nin talip olduğu öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin Arda'nın bonservisi için 1 milyon 500 bin Euro talep ettiği iddia edilirken, Göz-Göz'ün Buca ile kısa zaman içinde temasa geçmesi bekleniyor.

KEREM'İ ALMIŞTI

Sarı-lacivertlilerin altyapısında yetişen genç golcü, U18 Milli Takım kadrosunda da yer alıyor. İki takım arasında son oyuncu transferi 2020 yılında yaşanmış ve Göz-Göz Kerem Atakan Kesgin'i transfer etmişti.