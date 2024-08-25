Cicaldau ısrarı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum FK, Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau'yu kiralamak için girişimlerini sürdürüyor. Yeşil-beyazlılar, Cicaldau'nun maaşının bir kısmını sarı-kırmızılıların karşılaması halinde transferi gerçekleştirmeye hazır olduğunu iletti. Ancak İstanbul temsilcisi, oyuncunun maaşının tamamının ödenmesi şartıyla transfere onay vereceğini belirtti. Yaz dönemi boyunca Muğla ekibinin Cicaldau transferinde ısrarı sürerken, Bodrum'un yaz transfer dönemi bitimine kadar şartlarını zorlayacağı öğrenildi.

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Öte yandan 27 yaşındaki orta sahayı Belçika ekibi Westerlo ve Gaziantep FK da istiyor. Westerlo'nun, Cicaldau için Galatasaray'a 3.5 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtiliyor. Profesyonel kariyerine Viitorul 2'de başlayan Cicaldau, Craiova, G.Saray ve All Ittihad formalarını da terletti.