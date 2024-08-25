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Haberler Spor

Sıra geldi sol beke

Arayışlarına devam eden Beşiktaş’ın listesine giren son isim Alman temsilcisi Wolfsbourg’dan Nicolas Cozza oldu.

HABER MERKEZİ
Sıra geldi sol beke

Uzun süredir sol bek transferi üzerinde çalışan Beşiktaş, Wolfsburg'dan Nicolas Cozza için harekete geçti. L'Equipe'in haberine göre Fransa'dan Nantes takımı da 25 yaşındaki sol beki bu sezon bir kez daha kiralamak istiyor. Alman ekibini bu konuda ikna etmek istiyor. Wolfsburg ise 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden Cozza'yı satmak istediği için Beşiktaş'la görüşmeleri sıklaştırdı. İtalyan asıllı oyuncu vereceği karara göre gelecek sezon ya Kara Kartal'ın forması giyecek ya da yeniden Nantes'a kiralık gidecek.

13 MAÇTA KATKI VEREMEDİ

2022-2023 sezonu devre arasında altyapısından yetiştiği Montpellier'den Alman temsilcisi Wolfsburg'a transfer olan Cozza, geçen sezonun ikinci yarısında Fransa temsilcisi Nantes'a kiralık olarak gitti. Burada 13 karşılaşmada forma giyen Cozza, skora katkı yapamadı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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