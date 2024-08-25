Trabzonspor’da Cham tamam

Yeni sezonda yeniden yapılanmaya giden ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, uzun süredir gündeminde yer alan Fransa Ligue 1 takımlarından Clermont forması hiyen Muhammed Cham'ı önceki gece saat 02.30 sıralarında özel uçak ile kente getirdi. Bordo- mavili taraftarların coşkuyla karşıladığı Avusturyalı oyuncu çok heyecanlı olduğunu belirterek "Kendimi 10 numara olarak söyleyebilirim ama önemli olan hocamın ve takımın benden neler istediği. Hangi pozisyon olursa olsun önemli olan kendinizi verebilmeniz" dedi. Teknik direktör Abdullah Avcı ile görüştüğünü belirten Cham, "Bana Trabzonspor'dan ve gelecekle ilgili düşüncelerinden bahsetti. Geçmişte neler kazandığının farkındayım. Beni de buraya getiren etkenler ve heyecanlandıran da bunlardı" ifadelerini kullandı.

ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Cham, taraftarlara üçlü çektirmesinin ardından kendini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele geçti. Oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.