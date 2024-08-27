Ergun Ağabeyi uğurladık

Yeni Asır Gazetesinde uzun yıllar 'Şans Yetmez' köşesiyle hipodromların nabzını tutan ve önceki gün hayata gözlerini yuman Duayen Gazeteci Ergun Onarır, dün son yolculuğuna uğurlandı. Gazetecilik hayatına Hürışık Gazetesinde başlayan, sonrasında Hürriyet Gazetesi'nin uzun yıllar Manisa İl Temsilciliğini üstlenen ardından Yeni Asır'da gazetecilik serüvenini devam ettiren Ergun Onarır için Hatuniye Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Merhum kılınan cenaze namazının ardından Çatal Mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi.
Ergun Onarır