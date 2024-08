Manisa FK Traore’yi istiyor

Trendyol 1. Lig'deki ilk galibiyetini alan Manisa FK, yeni bir transfer hamlesi yapmak için hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, şu an Keçiörengücü forması giyen 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Aliou Traore'ye kanca attı. Geçen sezon hem Göztepe hem de Keçiörengücü forması giyen genç oyuncu, çıktığı 31 karşılaşmada 6 gol, 2 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Fransız asıllı oyuncunun sözleşmesi Haziran 2025 yılına kadar devam ederken, Manisalı kurmaylar, orta alandaki boşluğu Traore ile doldurmayı planlıyor. Profesyonel kariyerine Sarcelled Jgd'de başlayan Traore, PSG altyapısında oynarken daha sonra buradaki performansıyla Man. United U18 ve U23 takımlarında da forma giydi.

TECRÜBESİNE GÜVENİYORLAR

Daha sonra İtalyan ekibi Parma'ya transfer olan Traore, Frosinone formasını terletti. Şu an yaklaşık 500 bin Euro piyasa değeri olan Traore için resmi olarak temasa geçmeye hazırlanan yönetim, oyuncuyu bir an önce takıma kazandırmak istiyor. Genç oyuncunun merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve sol kanatta oynayabiliyor olması ise transferde onu bir adım öne çıkartıyor.

14 MAÇTA 3 GOL ATTI

Son iki sezondur Keçiörengücü forması giyen Aliou Traore, bu süreçte 14 maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu bu müsabakalarda 3 golle oynadı. Ülkemizde ilk olarak Göztepe'de görev yapan ve 1.5 sezon forma giyen Traore, İzmir ekibinde de 31 maçta 4 gol ve 3 asistle oynamıştı.