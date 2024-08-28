Hull City Gustavo Puerta’yı duyurdu!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, orta saha kurgusuna takviyede bulundu. Championship ekibinden yapılan açıklamada Bayer Leverkusen'den 21 yaşındaki orta saha Gustavo Puerta'nın satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Transfere ilişkin, "Hull City, Almanya şampiyonu Bayer Leverkusen'den Kolombiyalı orta saha oyuncusu Gustavo Puerta'yı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurmaktan mutluluk duyuyor." ifadeleri kullanıldı.

GUSTAVO PUERTA'NIN KARİYERİ

Futbol kariyerine ülkesinin Bogota takımında başlayan Gustavo Puerta, 2022/23 sezonunda Bayer Leverkusen'e imza attı. Bayer Leverkusen'e transfer olduğu sezonu Nürnberg'de kiralık olarak geçiren genç orta saha, sezon sonunda takıma döndü. Puerta, geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen'de 10 maçta süre aldı. 21 yaşındaki orta saha kariyeri boyunca forma giydiği 42 maçta 4 gol ve 2 asist kaydetti.