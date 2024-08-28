Süper Lig’de 4. hafta hakemleri belli oldu!

Süper Lig'in 4'üncü haftası cuma günü oynanacak Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşmasıyla başlayacak. 4'üncü haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler de belli oldu.
Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanacak maçlar ve görev yapacak hakemler şöyle:
Fenerbahçe-Alanyaspor: Mehmet Türkmen
Adana Demirspor-Galatasaray: Kadir Sağlam
Eyüpspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
Beşiktaş-Sivasspor: Direnç Tonusluoğlu
Konyaspor-Kayserispor: Emre Kargın
Göztepe-Bodrum FK: Buğra Taşkınsoy
Başakşehir-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
Hatayspor-Samsunspor: Cihan Aydın