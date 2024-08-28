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Haberler Spor

Süper Lig'de 4. hafta hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Ligin 4. haftası Fenerbahçe-Alanyaspor maçıyla açılacak.

HABER MERKEZİ
Süper Lig’de 4. hafta hakemleri belli oldu!

Süper Lig'in 4'üncü haftası cuma günü oynanacak Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşmasıyla başlayacak. 4'üncü haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler de belli oldu.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanacak maçlar ve görev yapacak hakemler şöyle:

Fenerbahçe-Alanyaspor: Mehmet Türkmen

Adana Demirspor-Galatasaray: Kadir Sağlam

Eyüpspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

Beşiktaş-Sivasspor: Direnç Tonusluoğlu

Konyaspor-Kayserispor: Emre Kargın

Göztepe-Bodrum FK: Buğra Taşkınsoy

Başakşehir-Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

Hatayspor-Samsunspor: Cihan Aydın

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