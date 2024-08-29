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Haberler Spor

Göztepe’nin filede hedefi Avrupa kupası

HABER MERKEZİ
Göztepe’nin filede hedefi Avrupa kupası

KFC Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Göztepe'nin başantrenörü Ataman Güneyligil yeni açıklamalarında takımın hedefleri ve geleceğinden bahsetti. Güneyligil gelecek için kupa hedefi olduğunu vurguladı ve büyük başarıların beklediğini belirtti. Deneyimli teknik adam "3-5 yıl içinde Avrupa'da bir kupada şampiyonluk hedefi koyduk. Zaten böyle bir vizyonun üstüne düşünmeye gerek yok. Oradan çıktığımızda teklifi kabul etmiştim. Planlaması çok güzel yapılmış bir oluşumun içindeyiz. Önümüzdeki senelerde Göztepe Voleybol'u çok iyi yerler bekliyor diyebilirim" dedi.

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