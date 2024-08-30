Yeni hedef Traore

Sport Republic'in Göztepe ile birlikte yönettiği diğer kulüp olan Southampton, Fransa Ligi ekiplerinden Nice'in 18 yaşındaki merkez orta sahası Daouda Traore ile anlaşma sağladı. Genç futbolcunun Göztepe'ye ya da Sport Republic'in 3. takımı Fransız ekip Valenciennes'e kiralanması bekleniyor. Fransa alt yaş kategorilerinde de oynayan Traore potansiyel bir yetenek olarak kabul ediliyor. İtalyan devi Juventus'un da transfer etmek istediği yıldız adayını kapan Southampton, organik bağa sahip 2 kardeş takımından birine Fransız oyuncuyu kiralayarak oyuncuyu parlatmayı hedefliyor.