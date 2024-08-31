Göztepe- Bodrum FK maçında ilk 11’ler belli oldu

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Ege derbisinde Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Sezonun ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Konyaspor karşısında olan Bodrum FK, Göztepe deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Yeni sezon öncesinde yaptığı transferlerle dikkat çeken Göztepe ise ligde oynadığı üç karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

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SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Göztepe'nin Bodrum FK'yı konuk edeceği mücadele ev sahibi takımın cezası sebebiyle seyircisiz oynanacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Silva, Taha, Heliton, Bokele, Sangare, Solet, Dennis, Tijanic, Romulo, Juan

Bodrum FK: Sousa, Cenk, Ali, Herelle, Üzeyir, Mohammed, Dimitrov, Fredy, Samet, Gökdeniz, Puşcaş