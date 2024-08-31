Sarı-Lacivertliler Amrabat’a kavuştu

Fenerbahçe, uzun bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü 6 numara transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Sofyan Amrabat, dün saat 15.30'da transfer görüşmelerini sonuçlandırmak ve sağlık kontolünden geçmek için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin, 28 yaşındaki futbolcuyu bir sezonluğuna 2 milyon Euro bedelle kiralayacağı ve ardından 1+3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Bonservisi Fiorentina'da olan Sofyan Amrabat, geçen sezonu Manchester United'ta kiralık olarak geçirirken 30 karşılaşmada forma giymişti. Fiorentina, Faslı orta sahayı 2020 yılında Hellas Verona'dan 19 milyon 500 bin Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Kariyerine Utrecht'te başlayan Amrabat, Feyenoord, Club Brugge, Hellas Verona formalarını da giydi.