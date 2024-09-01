Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç programı belli oldu. Galatasaray ilk maçını 25 Eylül'de evinde PAOK ile oynayacak. Beşiktaş 26 Eylül'de Ajax'a konuk olacak. Fenerbahçe ise yine aynı tarihte Union Saint-Gilloise'yi ağırlayacak. İkinci hafta 3 Ekim Perşembe günü Galatasaray 19.45'te Rigas'a konuk olurken, 22.00'de Beşiktaş-Frankfurt ve Twente- Fenerbahçe maçları oynanacak.

BİRBİRİNDEN ZORLU MAÇLAR

Diğer maçlar şu şekilde: 23 Ekim Çarşamba: 17.30 Galatasaray-Elfsborg, 24 Ekim Perşembe: 22.00 Fenerbahçe-Manchester United, 22.00 O.Lyon-Beşiktaş. 6 Kasım Çarşamba: 18.30 Beşiktaş-Malmö, 7 Kasım Perşembe: 20.45 Galatasaray- Tottenham, 23.00 Alkmaar-Fenerbahçe. 5. hafta: 28 Kasım Perşembe: 20.45 Alkmaar- Galatasaray, 20.45 Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv, 23.00 Slavia Prag-Fenerbahçe, 6. hafta: 11 Aralık Çarşamba: 18.30 Fenerbahçe- Athletic Bilbao, 12 Aralık Perşembe: 20.45 Malmö-Galatasaray, 23.00 Bodo/Glimt-Beşiktaş. 7. hafta: 21 Ocak Salı: 18.30 Galatasaray-D.Kiev, 22 Ocak Çarşamba: 18.30 Beşiktaş-Athletic Bilbao, 23 Ocak Perşembe: 20.45 Fenerbahçe-O. Lyon. 8. hafta: 30 Ocak Perşembe: 23.00 Ajax-Galatasaray, 23.00 Midtjylland- Fenerbahçe, 23.00 Twente-Beşiktaş.