Deniz Öncü’den Moto2’de tarihi podyum

Yaşadığı uzun süre sakatlığın ardından geçtiğimiz haftalarda Red Bull KTM Ajo takımıyla yeni bir sözleşmeye imza atan Red Bull Sporcusu Deniz Öncü, İspanya'daki Aragon yarışında 4. Sırada başladığı yarışı, Fermin Aldeguer'in kendisine çarpmasına rağmen üçüncü bitirerek kariyerinin ilk Moto2 podyumuna çıkma başarısı gösterdi. Kenan Sofuoğlu'nun 2011 Hollanda Grand Prix'teki podyum başarısından bu yana Türk motor spor tarihinin ikinci Moto2 podyum zaferi, Öncü'den geldi.

Yarış sonu Deniz Öncü, "Moto2 tarihinde 2. Kez podyuma çıkma başarısı gösterdiğim için çok mutluyum. Bu sezon podyuma o kadar çok yaklaştım ki bir türlü başaramadım. Ama sonunda eve bir kupa getirebildiğim için artık rahatladım. Bu iyi bir sonuç ama biraz üzüntülüyüm. Çünkü kazanmak için savaşıyordum. Takımım burayı hak ediyor ve bu yüzden hepimiz çok mutluyuz." diye konuştu.