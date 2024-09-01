Menemen FK iyi başladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta perde dün akşam oynanan Menemen FK-Mersin İdmanyurdu maçı ile açıldı. Sezona şampiyonluk parolasıyla giren iki ekibin karşılaşmasında gülen taraf ev sahibi oldu. Menemen İlçe Stadı'nda Murat Kasap'ın düdük çaldığı müsabaka dengeli başladı. İki takımın da pozisyona girmekte zorlandığı ilk yarı golsüz devam ederken uzatma dakikalarında sarı-lacivertliler penaltı kazandı. 45+3'te penaltıyı kaptan Mazlum Demir gole çevirdi ve ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda rakibine oyuna ortak olma şansı vermeyen Menemen FK'da bu kez 47'de Hakkı Türker sahneye çıktı. Hakkı'nın golüyle rahatlayan ev sahibi, maç sonuna kadar üstünlüğünü korudu ve önemli bir galibiyetle sezona başlamayı başardı. Başlangıcı 3 puanla yapan İzmir temsilcisi, ikinci haftada grubunun bir başka iddialı ekibi Karaman'a konuk olacak. İzmir'den eli boş dönen Mersin İdmanyurdu ise, Aksaray Belediyespor'u konuk edecek.