Altınordu coştu

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta sezona iddialı bir kadroyla şampiyonluk parolasıyla giren Altınordu, ilk maçında İnegölspor'u sahasında mağlup etti: 2-0. Sezona iyi bir giriş yapan kırmızı-lacivertliler, taraftarlarını mutlu etti. Altınordu Serpil Hamdi Tüzün Stadı'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi İzmir ekibi hızlı başladı. Maçın 2. dakikasında organize gelişen Altınordu atağında Sami Satılmış düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0. Rakibi karşısında oldukça etkili olan Altınordu, 41. dakikada geliştirdiği atakta Emre Sabri Aydinel'in golüyle farkı ikiye çıkardı: 2-0. ilk yarı 1-0 İzmir ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

YENİLERİ SAHAYA SÜRDÜ

İkinci yarıya ev sahibi ekip daha kontrollü başlarken, konuk takım gol bulmak adına tüm riskleri alarak başladı. Rakibi karşısında iyi bir savunma gösteren kırmızı-lacivertliler, bulduğu kontralarla gol aradı. İki takım da bulduğu pozisyonları değerlendiremeyince maç 2-0 Altınordu üstünlüğüyle sona erdi. Öte yandan Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, İnegölspor karşında yeni transferler Alper Tursun, Ali Cirak, Eren Tokat, Yusuf Şahin Örnek, Kaan Baysal ve Emre Sabri Aydinel'e ilk 11'de görev verdi.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Altınordu'yu taraftarı yalnız bırakmadı. Sezon öncesi eylem yaparak maçların Doğanlar Stadı'nda oynanmasını isteyen taraftarlara yönetim otobüs jesti yapmıştı. Dün otobüslerle Torbalı Tesislere gelen kırmızılacivertli taraftarlar takımlarına müthiş bir destek verdi.