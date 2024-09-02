Bodrum yaralı

Trendyol Süper Lig'de son olarak Göztepe'ye mağlup olan Bodrum FK'da işler yolunda gitmiyor. İlk 4 haftada yalnız Konyaspor'u evinde 3-1 yenen yeşil-beyazlılar, Gaziantep FK, Eyüpspor ve Göztepe müsabakalarından mağlubiyetle ayrılarak büyük bir yara aldı. Milli maç arasına moralsiz giren ve hanesinde yalnız 3 puan bulunan Muğla ekibi, performansıyla sınıfta kaldı. Son olarak gurbette Göz-Göz'e 2-0 yenilen Bodrum FK, devler arenasındaki ilk sezonunda kötü bir başlangıç yaptı. İlk 1 ayda yetersiz performansı nedeniyle alt sıralara yaklaşan Muğla temsilcisi, bu süreçte taraftarına büyük üzüntü yaşattı.

"OYUN BİZE YAKIŞMADI"

Teknik Direktör İsmet Taşdemir kötü bir futbol oynadıklarını belirtti. Maçta ikinci yarıda oyunu dengelediklerini ancak golü bulamadıklarını ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Çok uzun süredir böyle kötü oynadığımızı hatırlamıyorum. Buradaki oyunu bu şekilde nitelendiriyorum. Bize yakışmıyor. Çalıştığımız hiçbir şeyi yapamadığımız bir maç oldu. Bir transferi daha bitirdik. Yeni oyuncumuz aramıza katılacak. Elbette ihtiyaçlarımız var, eksiklerimiz var. Yetmeyen bölgelerimiz var. Bunun için oyuncu izleme birimimiz, yönetimimiz ve bizler çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

SEFERİ'DE İŞLEM TAMAM

Bodrum FK, yıldız forveti George Puşcaş'ın yanına bir forveti daha takıma kazandırdı. Muğla temsilcisi, Ukrayna Ligi takımlarından Vorskla Poltava'da forma giyen 27 yaşındaki forvet oyuncusu Taulant Seferi'yi transfer etti. Forvetin yanı sıra kanatlarda da oynama özelliği olan Seferi, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Baniyas'ta 27 maçta 12 gol attı. 1996 doğumlu futbolcu, 2023 sezonunda Poltava'da ise 34 karşılaşmada 14 kez ağları sarsarak 2 Şampiyonlar Ligi, 2'de Konferans Ligi maçında süre almıştı. Bodrum yönetiminin transferi açıklamasının an meselesi olduğu ifade edilirken, Seferi önceki gün Göztepe maçını tribünden takip etti.