Buca’dan şok iddia

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, şok bir dolandırıcılık iddiasıyla sarsıldı. Sarı-lacivertli kulüp sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Onur Ş. isimli bir şahsın, kulübün adını kullanarak oyuncu menajerliği dahil olmak üzere ticaret yaptığını iddia etti. Açıklamanın devamında, Onur Ş'nin, Bucaspor 1928 Kulübü Başkanı Cihan Aktaş'ın sahibi olduğu Ci Group ismini kullanarak kulübe gayrimenkul danışmanı gibi müşteriler getirdiğini belirtti.

KOMİSYONLA OYUNCU GETİRMİŞ

Sarı-lacivertli kulüp, Onur Ş ile kesinlikle bir bağlarının olmadığını, en yakın zamanda savcılığa bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. İzmir ekibinin yaptığı açıklamanın tam metni şu şekilde: Onur Ş'nin kulüp CEO'su olduğu iddiasıyla takım adına ticaret yaptığı ve Ci Group şirketi çalışanı olduğunu söyleyerek ticaretler gerçekleştirdiğine dair duyumlar almış bulunmaktayız. Ancak böyle bir çalışanımız bulunmamaktadır. Bu şahıs her menajer gibi kulübümüze komisyon karşılığında oyuncular getirmektedir. Kendisiyle kesinlikle bir alakamız yoktur. Geçen gün yaptığımız paylaşımda da belirttiğimiz gibi satış ofisimiz haricinde satış yapmamaktayız. Bu kişiyle doğrudan ticaret yapanların en kısa sürede savcılığa başvurmalarını tavsiye ederiz. Biz de gerekli delilleri toplayarak bu şahıs hakkında savcılığa başvuruda bulunacağız."