Kartal kayıpsız

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor ile karşılaştı. 14. dakikada Rashica'nın sağ kanattan ortasında Ciro Immobile'nin penaltı noktası üzerinden gelişine vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı. 24'te sol kanattan topla ilerleyen Masuaku'nun ceza sahasına ortasında Radakovic'ten seken top uzaklaştırılırken, hakem Direnç Tonusluoğlu VAR uyarısıyla kenara geldi. Pozisyonu izleyen hakem Donusluoğlu, Radakovic'in ceza sahasında elle oynadığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 27. dakikada penaltıyı kullanan Ciro Immobile, sağ köşeden topu ağlara gönderdi. 1-0. 45+2. dakikada ceza yayı sağından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Masuaku'nun kaleye şutunda top üst direğe çarparak dışarı gitti.45+5. dakikada ceza sahası sağ çaprazında Rafa Silva ile paslaşan Gedson Fernandes, kale önünde çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.

YORGUNLUK BELİRTİLERİ

İkinci yarıda skorun da avantajıyla Beşiktaş kontrollü bir futbol ortaya koyarken, Sivasspor ise rakip kalede daha çok tehlike yaratmaya çalıştı. 79'da Manaj'ın sert şutu savunmaya çarpıp kornere gitti. 82'de sağdan ceza sahasına giren Rafa Silva'nın şutunu kaleci Ali Şaşal çeldi. 89'da savunma arkasına atılan topta araya giren Gedson, aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 2-0 sona erdi.

UDUOKHAİ VE MUÇİ İLK 11'DE BAŞLADI

Beşıktaş'ın son transferi Felix Udokhai, ilk kez siyah-beyazlı taraftarının karşısına çıktı. Siyah-beyazlılar, Omar Colley'in PAOK'a transferinin ardından savunmada yaşanan boşluğu Uduokhai ile doldurdu. Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Ernest Muçi de bu sezon ilk kez bir karşılaşmada 11'de kendine yer buldu. Genç oyuncu, 4-2 kazandıkları Antalyaspor karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olup 1 gol atmıştı.

VAN BRONCKHORST 2 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Beşiktaş, hafta içi oynadığı Lugano maçının kadrosuna göre 2 değişiklikle sahaya çıktı. Lugano maçında forma giyen Emirhan Topçu ve Semih Kılıçsoy'u kenara alan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, iki oyuncunun yerine Felix Uduokhai ve Ernest Muçi'yi forma verdi.