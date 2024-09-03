  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor

Manisalı cimnastikçiler altın madalyayı kaptı

HABER MERKEZİ
Manisalı cimnastikçiler altın madalyayı kaptı
MANISA Büyükşehir Belediyespor'un milli cimnastikçileri Furkan Saylan ve Duru Günen başarılarına bir yenisini daha ekledi. Furkan Saylan ve Duru Günen Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Uluslararası Plovdiv Cup Yarışmasında 12-14 yaş çiftler kategorisinde altın madalya kazandı. Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Uluslararası Plovdiv Cup Yarışmasında 12/14 yaş çiftler katagorisinde 18.050 puan alarak altın madalyanın sahibi oldu ve İstiklal Marşını Bulgaristan'da okutturmanın gururunu yaşadı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA