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Haberler Spor

Nazillispor Yusuf’u aldı

Siyah-beyazlı yönetim Madrid’te oynayan Arda Güler’in eski takım arkadaşına dün imza attırdı

HABER MERKEZİ
Nazillispor Yusuf’u aldı
İKINCI Lig Kırmızı Grup ekibi Nazillispor transfer yasağının açılmasının ardından takviye çalışmalarına hız verdi. Naz-Naz, A Milli Takım ve dünya devi Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in Fenerbahçe altyapısından takım arkadaşı olan Yusuf Mert Yıldırım'la sözleşme imzaladı. Futbola Nazilli'de başlayıp 2019-2021 yılları arasını Fenerbahçe altyapısında Arda'yla aynı takımda geçiren 20 yaşındaki futbolcu yuvaya döndü. Geçen sezonun ilk yarısında Süper Amatör Lig ekibi Çine Madranspor, ikinci yarısında ise Kuyucakspor'da oynayan orta saha oyuncusu Yusuf Mert Yıldırım, yaklaşık 1 aydır siyah-beyazlı ekiple idmanlara çıkıyordu. Arda Güler de eski takım arkadaşının sosyal medyada yayınladığı fotoğrafını beğendi. Bu arada sezona Giresun yenilgisiyle başlayan siyah-beyazlılarda, teknik direktör Özkan Kılıç, taraftardan özür diledi.
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