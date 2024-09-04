Aysel Önder’den gümüş madalya

PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda dün Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında kadınlar 400 metre T20 sınıfında final koşusu yapıldı. Elemelerde 54.96'lık derecesiyle dünya ve paralimpik rekoru kıran Aysel Önder, finali 55.23'lük derecesiyle 2. sırada bitirerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Müsabakadan sonra Aysel, sevincini Türk bayrağıyla Stade de France'da zafer pozu vererek kutladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Aysel Önder'i tebrik etti. Bakan Bak mesajında, "Seninle gurur duyuyoruz Aysel" ifadelerini kullandı. Altın madalyayı 55.16'lık zamanıyla Ukrayna'dan Yulia Shuliar, bronz madalyayı ise Hindistan'dan Deepthi Jeevan Ji elde etti. Bu madalyayla Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı 3 altın, 6 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 12'ye yükseldi.

ÖZTÜRK'TEN BRONZ MADALYA

PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde erkekler S5 sınıfında milli sporcu Ali Öztürk, bronz madalya elde etti. South Paris Arena 4'te düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcu Ali Öztürk, S5 sınıfında yarı finalde Norveç'ten Tommy Urhaug'la karşılaştı. Rakibine 11-8, 11-7 ve 11-6'lık setlerle 3-0 kaybeden Ali Öztürk, organizasyonu bronz madalyayla tamamladı. Rio 2016'da takımlarda, Tokyo 2020'de ise bireyselde bronz madalyalar alan Ali, Paris 2024'te de bireyselde bronz madalya kazandı.