Kayapınar tarihe geçti

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda özel sporcuların madalya şovu sürüyor. Para halterde yarışan milli sporcu Abdullah Kayapınar, erkekler 49 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. Porte de la Chapelle Arena'da 49 kiloda final müsabakasına çıkan Kayapınar, ilk hakkında 172, ikinci hakkında 176, üçüncü hakkında da 180 kiloyu kaldırdı. Son hakkında 184 kiloyu kaldıramayan milli sporcu 2. olarak gümüş madalya kazandı. Kayapınar, para halterde madalya kazanan ilk erkek Türk sporcu olarak da tarihe geçti. Kayapınar daha önce Meksika 2017 Dünya Şampiyonası'nda dokuzuncu, Fransa 2018 Avrupa Şampiyonası'nda birinci. Kazakistan 2019 Dünya Şampiyonası ve Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda 5. olmuştu.

OĞUZ AKBULUT FİNALE YÜKSELDİ

PARIS 2024 Paralimpik Oyunları'nda erkekler 400 metre T12 sınıfında milli atlet Oğuz Akbulut finale çıktı. Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında erkekler 400 metre T12 sınıfında eleme yarışları yapıldı. Milli sporcu, serisinde 50.04'lük derecesiyle ikinci, genel sıralamada ise dördüncü olarak final bileti aldı. Oğuz Akbulut'un final müsabakası bugün TSİ 11.08'de koşulacak. Türkiye, milli sporcumuzdan büyük bir başarı daha bekliyor.