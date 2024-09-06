Depremzedeler için koşacak

TOPLUMSAL gelişime sürdürülebilir katkı sunan Kalyon Vakfı, Türkiye'nin ilk ultra kadın maraton koşucusu Bakiye Duran'ın destekçisi oldu. Kalyon Vakfı, dünyanın en zorlu ultra maratonlarından Kalahari Çölü'nde 1 hafta boyunca minimum 15 kg ağırlık ve 45-50 derece sıcaklıkta gerçekleştirilecek olan 250 kilometrelik "Kalahari Augrabies Ekstrem Maratonu"nda Duran'ın yanında olacak.

ZORLU BİR MÜCADELE

İsviçre Alpleri'nden Abu Dabi Çölü'ne kadar en zorlu ultra maratonlarda sayısız derece alan Duran, depremden etkilenen köy çocukları için farkındalık yaratmayı hedefliyor. 250 kilometrelik yarışta 1 hafta boyunca minimum yemeiçme ile zorlu bir çöl mücadelesi verecek olan Duran, depremzede çocuklara umut ışığı olacak. Yarışma sonrası Kalyon Vakfı desteğiyle depremden etkilenen Adıyaman'ın Oluklu ve Ahmet Hoca köylerinde yaşayan toplam 67 öğrencinin okul ihtiyaçları karşılanacak.

'KALYONBİZ' DEVREDE

Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komitesi Başkanı Reyhan Kalyoncu "Sayın Duran'ın azmi ve kararlılığına duyduğumuz saygıyla bu farkındalık koşusunu destekliyoruz. KalyonBiz ekibiyle ihtiyaç duyulan her yerde varlık gösteriyoruz" dedi. Gelecek nesillere örnek olmak istediğini belirten Duran da "Gelecek hedeflerim arasında Arizona Utah Çölü, Everest Ultra Maratonu, Kuzey Kutbu Buz Maratonu gibi zorlu yarışlar bulunuyor. Kalahari'de bana verdiği destek için Kalyon Vakfı'na çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.