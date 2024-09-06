İncirliova’da tenis severlere müjde geldi

İNCİRLİOVA Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle yapımı büyük ölçüde tamamlanan yeni tenis kortlarının yakında hizmete açılacağını duyurdu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İncirliova Belediyesi işbirliğiyle Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadyumu'nun yanına ve Cumhuriyet Mahallesi'ne yapılan tenis kortları, ilçe sporuna önemli bir katkı sağlayacak. Başkan Kaya, yeni kortların açılmasıyla birlikte ilçedeki yetenekli sporcuların keşfedilmesi ve gelişmesi için büyük bir fırsat yaratılacağını belirterek, "7'den 70'e tüm sporseverler ve özellikle gençlerimiz, bu modern tesislerde spor yapma imkanına kavuşacak" dedi.