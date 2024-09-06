Yıldızlar geçidi

Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan '3 büyükler' Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken, UEFA'ya bildirilecek transfer sezonunun kapanmasıyla birlikte kadrolar da büyük oranda şekillendi.

GÜNDEMDE ASLAN VAR

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, kiralık oynattığı Hakim Ziyech'i ve Fenerbahçe'den Michy Batshuayi'yi transfer ettikten sonra sol beke Monaco'dan Ismail Jakobs'u, sağ beke Kopenhag'dan Elias Jelert'i, orta sahaya Norwich'den Gabriel Sara'yı transfer etti. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz günlerde ise tarihi bir anlaşmaya imza atarak Napoli'den golcü oyuncu Victor Osimhen'i kiraladı.

MOURINHO RÜZGARI

Yeni sezona Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile başlayan Fenerbahçe, tüm dünyada ses getirdi. Kadrosunu Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin ile Faslı oyuncular Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat ile güçlendiren sarı-lacivertlilerin

transfer dönemi bitmeden '8 numara' ve sol bek bölgelerine takviye yapması bekleniyor.

KARTAL DA GÜÇLENDİ

Takımın başına Giovanni van Bronckhorst'u getiren ve kabuk değiştiren Beşiktaş'ta kadroda 17 yabancı bulunuyor. İtalyan golcü Ciro Immobile ve Portekizli yıldızlar Rafa Silva ile Joao Mario'nun yanı sıra Gabriel Paulista, Cher Ndour ve Felix Uduokhai ile kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılar, 3 yabancı oyuncu ile yollarını ayıracak. Kartal'da Amartey, Chamberlain ve Aboubakar, UEFA listesinde yer almadı.