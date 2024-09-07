Galatasaray Yusuf’un peşinde

Milli maç haftasıyla birlikte Süper Lig'e verilen arada transfer pazarı da hareketlendi. Galatasaray'ın da Victor Osimhen hamlesi sonrası orta saha ve kanat bölgesi için arayışları sürüyor. Dünyaca ünlü yıldızı renklerine bağlamasına rağmen eksik bölgelere transfer yapmadığı için eleştirilen sarı-kırmızılı yönetim, hücumda özellikle kanat bölgesi için arayışlarını hızlandırdı.

ÇOK SAYIDA KULÜP VAR

Bu bölge için Fransa ekibi Lille'den ayrılan ve henüz hiçbir takımla anlaşma sağlayamayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı gündeme geldi. Bonservisini elinde bulunduran Yusuf Yazıcı ile Galatasaray'ın yanı sıra Lyon, Nice, Manchester United, Milan ve Tottenham'ın da ilgilendiği kaydedildi. 27 yaşındaki futbolcu buna karşın hiçbir takımla anlaşma sağlayamadı. Son olarak gazeteci Kamal Gozo'nun haberine göre Yusuf, kendisiyle irtibat kuran Galatasaray'ın ilettiği ilk teklifi reddetti. Bunun yanı sıra, Yusuf'a eski takımı Trabzonspor'un da ilgisinin olduğu öğrenildi. Teknik direktörlüğe Şenol Güneş'i getiren bordo-mavililerin de Yusuf Yazıcı yarışına katıldığı aktarıldı. Milli futbolcunun tercihini önümüzdeki günlerde yapacağı kaydedildi.

SANCHEZ'DEN İYİ HABER

G.SARAY ligde oynayacağı Rizespor maçı hazırlıklarına başlarken, Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'den de iyi haber geldi. Sakatlığını atlatan tecrübeli oyuncu takımla birlikte çalışmalara başladı.

GARDİ BİLİNMEYENLERİ ANLATTI

GALATASARAY'IN yeni forveti Victor Osimhen'in temsilcisi George Gardi, Nijeryalı yıldızın transfer sürecini Tutto Mercato'ya anlattı. Gardi "Anlaşma Cuma günü piyasalar kapandıktan 1 dakika sonra doğdu. Victor'un takımdan ayrılmadığını, Napoli'de özel bir durum olduğunu gördüm. Kulübe oyuncunun kiralık olarak gitmesine izin verip vermeyeceklerini sordum, bana yeşil ışık yaktılar ve hemen Galatasaray ile iletişime geçerek bunun kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu söyledim. UEFA listeleri teslim edilecekti. Bana hemen büyük bir coşkuyla onay verdiler. Victor'un da Galatasaray'a sıcak baktığını anladım. Onun için Galatasaray önemli bir kulüptü. Oraya gidip oynamak onun için bir onur olurdu" dedi.