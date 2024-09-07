Kanarya’nın Breno planı

TRANSFER döneminde çok sayıda yıldız oyuncuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, orta sahada Fred'in alternatifi olabilecek bir isim için girişimlerini sürdürüyor. Boca Juniors'tan Cristian Medina'yı düşünen sarı-lacivertliler, olumsuz gelişmeler yaşanınca alternatif isimlere yöneldi. Güney Amerika'da fırsat transferi kovalayan Kanarya, Brezilya'nın Corinthians takımında oynayan Breno Bidon için hamle yaptı. Orta saha oyuncusu Breno Bidon, bu yaz Corinthians'tan ayrılma olasılığı en yüksek isimlerden biri. Son günlerde Fenerbahçe'nin yanı sıra Portekiz'den S.Lizbon ve Benfica da 19 yaşındaki yıldız adayıyla iletişim kurmuştu ancak Portekiz'de transfer dönemi sona erdi. Kulüp yönetimi, Arjantinli teknik direktör Ramon Diaz'ın gelişiyle formasını kaybeden Breno'nun transferine sıcak bakıyor. Bu durumda Breno Bidon için Fenerbahçe tek alternatif olarak kaldı. Sarı-lacivertlilerin ilk teklifinin 10 milyon Euro civarında olduğu ancak Brezilya kulübünün daha yüksek bir meblağ beklediği öğrenildi.