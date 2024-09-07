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Manisa Valle’yi istiyor

Son olarak Sakarya forması giyen Del Valle, Türkiye’de bir çok ekipte forma giydi.

HABER MERKEZİ
Manisa Valle’yi istiyor
TRENDYOL 1. Lig'in ilk 4 haftasında 5 puan toplayan Manisa Futbol Kulübü, transfer döneminde bir deneyimli oyuncuyu daha kadrosuna katmayı planlıyor. Daha önce Moryke Fofana, Kwasi Wriedt, Dani Ram&iacute;rez, Bede Osuji ve Alperen Uysal gibi tecrübeli isimleri kadrosuna katan siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan 34 yaşındaki kanat oyuncusu Yonathan Del Valle ile resmi görüşmelere başladı. Ege temsilcisi, Venezuellalı oyuncuya 150 bin euroluk maaş teklifinde bulundu. Del Valle'nin 2 yıllık sözleşme istediği ve 350 bin Euro'luk maaş beklentisi olduğu öğrenildi. Tecrübeli isimle Erzurumspor ve eski kulübü Sakaryaspor'un da ilgilendiği öğrenildi.
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