Manisa Valle’yi istiyor

TRENDYOL 1. Lig'in ilk 4 haftasında 5 puan toplayan Manisa Futbol Kulübü, transfer döneminde bir deneyimli oyuncuyu daha kadrosuna katmayı planlıyor. Daha önce Moryke Fofana, Kwasi Wriedt, Dani Ramírez, Bede Osuji ve Alperen Uysal gibi tecrübeli isimleri kadrosuna katan siyah-beyazlılar, bonservisi elinde olan 34 yaşındaki kanat oyuncusu Yonathan Del Valle ile resmi görüşmelere başladı. Ege temsilcisi, Venezuellalı oyuncuya 150 bin euroluk maaş teklifinde bulundu. Del Valle'nin 2 yıllık sözleşme istediği ve 350 bin Euro'luk maaş beklentisi olduğu öğrenildi. Tecrübeli isimle Erzurumspor ve eski kulübü Sakaryaspor'un da ilgilendiği öğrenildi.