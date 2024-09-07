Milliler sessiz

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 5. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Roberts'ın sağ kanattan altıpas önüne yaptığı ortada Ramsey kafayı vurdu, top üstten auta çıktı. 42'de ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper rakibinden sıyrıldığı anda yerde kaldı ancak hakem devam dedi. 45+1. dakikada milli takımın sol kanattan Arda ile kullandığı serbest vuruşta, ön direkte Abdülkerim kafayı vurdu top üstten dışarıya gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

TEMPOYU ARTIRDILAR

İkinci yarıya iki takım da ön alanda presle hızlı başladı. 51'de Arda'nın soldan ortasında Barış Alper'in kafa vuruşu üst ağlarda kaldı. Aynı dakika içinde rakibin çıkarken ceza sahası içerisinde kaptırdığı topta Orkun'un şutu savunmadan döndü. 87'de Hakan'ın kullandığı kornerde Abdülkerim'in kafa vuruşu kalecide kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

TÜRK TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Galler deplasmanında Türk taraftarlar da tribündeki yerini aldı. Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen Türkler, Cardiff City Stadı'nda kendilerine ayrılan yerden ay-yıldızlı ekibe destek verdi. Bazı Türk taraftarların Galli taraftarların arasında da karşılaşmayı izlediği görüldü. Kapasitesi 33 bin kişi olan Cardiff City Stadı tamamen doldu.

EREN VE EMİRHAN İLK KEZ KADRODA

AY-YILDIZLI ekipte ilk kez aday kadroda yer alan Eren Dinkçi ve Emirhan Topçu maç kadrosuna da girdi. İki oyuncu da yedekler arasında yer aldı. Aday kadroda bulunan Muhammed Şengezer, Yusuf Özdemir ve Eren Elmalı ise maç kadrosuna alınmadı.

BAŞKAN İBRAHİM HACIOSMANOĞLU MAÇI TRİBÜNDE İZLEDİ

A Milli Takım'ın Galler ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tribünden izledi. Hacıosmanoğlu, TFF başkanı seçildikten sonra oynanan ilk milli maçta tribündeki yerini aldı. Hacıosmanoğlu, mücadeleyi A Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.