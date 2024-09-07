Üçüncü Lig ateşi

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlayacak. 3. Lig'de geçireceği 7'nci sezonunda şampiyonluk hasretine son vererek 2'nci Lig'e çıkmayı hedefleyen Karşıyaka, 1. Grup'taki ilk maçına bugün çıkacak. Yeşil-kırmızılılar, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 17.00'de Kırşehirspor SFK'yı konuk edecek. Tarihinde ilk kez 3. Lig'e düşen Denizlispor ilk hafta Ege derbisinde Bergama Sportif'i ağırlayacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da start alacak maçta ev sahibi geçen sezondan sarkan cezası nedeniyle seyircisinden yoksun olacak.

İLK HAFTA EGE DERBİSİ VAR

2. Grup'ta Uşakspor 16.00'da Etimesgut Belediyespor'la deplasmanda, Tire 2021 FK ise 19.00'da Kelkit Hürriyetspor ile evinde karşılaşacak. 3. Grup'ta 16.30'da oynanacak maçlarda Ayvalıkgücü Belediye Hüsnü Uğural Stadı'nda Aliağa Futbol'u, Efeler 09 SFK da Didim Atatürk Stadı'nda Viranşehir Belediyepor'u konuk edecek.