Manisa FK’da 2. sayaç şoku

31 Mart Mahalli Seçimleri'nin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Trendyol 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü arasındaki kriz devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekiplerinin 10 Ağustos'ta Manisa FK'nın kiracısı olduğu Fikri Bayrıl Tesisi'nin su sayacını sökmesiyle başlayan süreç yeni bir gelişmeyle daha gündem oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri, yeni taktıkları sayacı bir kez daha sökerek tesisin sularını kesti. Manisa Futbol Kulübü, konuyla ilgili fotoğraf yayınlayarak kamuoyuna açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri tarafından 06 Eylül 2024 tarihinde Manisa Futbol Kulübümüzün 'kira sözleşmesi devam eden' Fikri Bayrıl Spor Tesisi'nin su sayacı sökülerek götürüldü. 10 Ağustos 2024 tarihinde gece yarısı operasyonuyla yapılan 'sayaç söküp götürme olayı' ile birlikte başlayan sonrasında tesise gelen yollarda yapılan 'keyfi' kazı işlemlerinin devamı olan 'Sayaç sökme' işlemi talebimiz üzerine emniyet güçlerinin nezaretinde gerçekleşti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Manisa Futbol Kulübümüze yönelik 'yıldırma' politikasını kınıyoruz ve yapılan her işlemin hukuksal zeminde takipçisi olacağız. Manisa Futbol Kulübümüzün varlığını korumak için yönetimiyle, teknik heyetiyle, futbolcusuyla, personeliyle ve taraftarlarıyla tek bir yürek olup 'yıldırma' politikalarıyla sonuna kadar mücadele edeceğinin önemle bilinmesini istiyoruz."

SURVİVOR GİBİ YOLCULUK

MİLLİ arada Sipay Bodrum FK ile hazırlık maçında karşılaşacak Manisa FK, Bodrum yolculuğu öncesi sosyal medya hesabından, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne göndermeli bir paylaşımda bulundu. Belediye tarafından su sayaçları kesilen, tesis içindeki ve etrafındaki yolları kazılan Manisa ekibi, hendekten atlayarak otobüse bindiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Ege ekibi daha önce Awuku'nun transferini açıklarken, oyuncu tesisin önünde kazılan alanın üzerinde atlamış, görüntülere olimpiyat logosu eklenmiş, arka planda da Manisa 2024 yazısı yer almıştı.