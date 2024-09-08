Milliler İzmir’de... Montella’dan 9 Eylül mesajı

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'a Galler beraberliği ile başlayan Türkiye, yarın Gürsel Aksel Stadı'nda ağırlayacağı İzlanda maçı için İzmir'e geldi. Bugün karşılaşma öncesi son hazırlıklarını yapacak olan milliler daha sonra maç saatini beklemeye başlayacak. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da bugün bir basın toplantısı düzenleyecek.

'İLK MAÇLAR ZOR OLUR'

Başarılı teknik adam, Galler karşılaşmasının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ilk maçların zorluğuna değindi. Montella, Uluslar Ligi'ne galibiyet ile başlamak istediklerini ancak EURO 2024 gibi büyük bir turnuvanın ardından ilk maçların genellikle zor geçtiğini söyledi. İtalyan çalıştırıcı, karşılaşmanın son yarım saatini 10 kişi tamamladıklarını ve böyle bir müsabakada yenilgi almamanın da önemli olduğunu belirtti.

Montella paylaşımında, "Uzun bir turnuva periyodu sonrasında sınırlı dinlenme imkanı bulan oyuncularımız, daha dinlenmiş ve fizikli yüksek tempolu oyuna alışkın rakip karşısında zorlandık. Buna karşın, son yarım saatini 10 kişi tamamladığımız karşılaşmadan yenilgi almadan ayrılmak önemliydi" ifadelerini kullandı.

"9 EYLÜL'DE HARİKA ATMOSFER OLUŞACAK"

VİNCENZO Montella, açıklamasında İzmir ve 9 Eylül vurgusu da yaptı. "Sıradaki maçımızı 9 Eylül'de evimizde gruptaki ilk maçını kazanan İzlanda ile oynayacağız" diyen İtalyan çalıştırıcı, "Kolay bir karşılaşma olmayacak ama İzmir kenti için özel bir anlamı olan bu günde seyircilerimizin bizim için harika bir atmosfer oluşturacaklarına ve bizim 12. adamımız olacaklarına eminiz. İzmir'de görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.