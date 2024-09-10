Bal-Kes fırtınası

TFF 3. Lig 2. Grup'ta teknik direktör Levent Eriş yönetiminde iddialı bir kadroyla sezona giren Balıkesirspor, lige fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Kırmızı-beyazlılar, sezonun ilk maçında evinde Fatsa Belediyespor'u farklı bir skorla yenerek alkış topladı. Özer Özdemir, Bertuğ Bayar, Celal Emir Dede ve Şahin Şafakoğlu'nun golleriyle ilk mücadelesinden 4-1'lik zaferle ayrılan kırmızı-beyazlılar, taraftarıyla 3 puanla buluştu. Grupta ilk haftadan liderliğe kurulan Balıkesir'de Levent Eriş, sezona iyi başladıklarını, iyi de bitirmek istediklerini söyledi. Eriş, "Sezona farklı galibiyetle girmek çok anlamlı. Rehavete kapılmadan bu maçı unutup önümüze bakacağız. Güzel oyunla, güzel bir galibiyet alan oyuncularımı tebrik ediyorum. Seri galibiyetlere ulaşıp zirveyi elden bırakmamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Bal-Kes, bu sezon geçen yıl düştüğü İkinci Lig'e geri dönmek istiyor.