Bu manzara yakışmıyor!

TÜRKIYE Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'yı ziyaretinde zor anlar yaşadı. Aylar öncesinde MASKİ ekipleri tarafından Fikri Bayrıl Tesisleri'nin etrafında başlatılan kazı çalışmaları nedeniyle açılan hendeklerin üzerinden atlamak zorunda kalan Hacıosmanoğlu, zor anlar yaşadı. Tesisin etrafında gördüğü manzaranın kendisini hayretler içinde bıraktığını ifade eden Hacıosmanoğlu, "Engellerin üzerinden atlayarak girdik. Bir anlam veremedim. Yetkililerle ben de bugün konuşacağım. Burası ne Türkiye'ye yakışıyor, ne de bizim ulaşmak istediğimiz barış, kardeşlik iklimine yakışıyor. Biz futbola katkı sağlanmasını bekliyoruz. Bu görüntüler çok çirkin" ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu tesise girişte oldukça zor anlar yaşadı

KULÜP YÖNETİMİ İSYANDA

Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'li Ferdi Zeyrek'in seçilmesinin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa FK'ya tesisleri terk etmesi için bir haftalık süre vermişti. Ancak Manisa FK, 2026 yılına kadar ellerinde kira sözleşmesi olduğu için tesislerden çıkmayacağını duyurmuştu.

Manisa FK Başkanı Yasemin Buket Aktan, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyarette çiçek takdim etti.

Bunun üzerine yaşanan gelişmelerde Manisa FK, belediyenin kendilerini yıpratmak için sürekli tesislerin etrafında kazı yaptığını iddia ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi ise yapılan çalışmaların rutin ve planlı çalışmalar olduğunu açıklamıştı.

AMATÖR EKİBE OTOBÜS KIYAĞI

Manisa Büyükşehir Belediyesi, son yerel seçimlerden bu yana 1. Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'ne belediyenin imkanlarını kullanma konusunda türlü engeller çıkarırken, şehrin diğer kulübü Süper Amatör Lig temsilcisi Manisaspor'a ise belediye otobüsünü tahsis etmiş, bu çifte standart tepki çekmişti.