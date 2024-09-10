Milliler tarih yazdı

Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na adeta damga vurdu. Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenen organizasyona tarihinin en kalabalık kafilesiyle katılan Türkiye, 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam 28 madalya elde etti. Türkiye, Rio 2016'da 3 olan altın madalya sayısını 2'ye katlayarak Paris 2024'te rekor kırdı.

Golbol Kadın Milli Takımı üst üste 3. kez şampiyon oldu

Ay-yıldızlılar, Tokyo 2020'de rekor olan 15 toplam madalya sayısını ise Paris'te yaklaşık iki katına çıkararak toplamda 28 madalyaya ulaşıp, yine bir rekora imza attı. Milli para yüzücü Umut Ünlü, Paris 2024'te adını altın harflerle Türk spor tarihine yazdırdı. 23 yaşındaki milli sporcu, 50 metre ve 200 metre serbest S3 sınıfında 2 altın madalya alarak, yüzme tarihinde Türkiye'ye paralimpik oyunlar ve olimpiyat oyunlarındaki ilk altın madalyayı kazandırdı.

İKİ ALTIN BİRDEN

Ünlü, paralimpik oyunlar tarihinde Türkiye'ye aynı organizasyonda iki altın madalya birden getiren ilk milli sporcu oldu. Golbol Kadın Milli Takımı da Paris 2024'te ünvanını korudu.

İzmirli Aysel Önder para atletizmde hem rekor kırarken hem de gümüş madalya aldı.

İLKLERİ YAŞATTILAR

ÖZNUR Cüre Girdi, para okçulukta 16 yıl aradan sonra Türkiye'nin altın madalya hasretine son verdi. Tekvandoda Mahmut Bozteke, erkekler 63 kilo K44'te, judoda ise İbrahim Bölükbaşı +90 kilo J2 sınıfında altın madalya alırken, Tekerlekli sandalye eskrimde Hakkan Akkaya'nın epe A kategorisinde kazandığı bronz, ilk eskrim madalyası olarak tarihe geçti. Aysel Önder, para atletizmde kadınlar 400 metre T20 sınıfında gümüş madalya elde ederken, Fatma Damla Altın, uzun atlama T20'de bronz madalya kazandı.