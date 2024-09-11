Hacıosmanoğlu’ndan İZVAK’a ziyaret

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta Gürsel Aksel Stadı'nda İzlanda'yı 3-1 yendiği maç öncesi İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nı (İZVAK) ziyaret eden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kentte kulüpler arasındaki dayanışmayı örnek gösterdi.

TÜRKİYE GENELİNE YAYILMALI

ALI Erten ve Başkan Vekili Talat Papatya Kulüp başkan ve temsilcileri ile İZVAK yöneticilerinin soru ve görüşlerini dinleyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise, "Burada tüm İzmir kulüplerinin bir arada, aynı çatı altında oluşu çok değerli. Keşke bu örneği Türkiye geneline de yayabilsek, uygulayabilsek. Seçim dönemi geride kaldı. Artık işimize bakıyoruz. Takımlarımız, 90 dakika içinde birbirine rakip, ama 90 dakika dışında herkes ortak. Bu işe böyle bakmalıyız. Futbolun marka değerini ancak böyle arttırabiliriz. Artık hep birlikte sorunları çözmeye odaklanmalıyız" şeklinde konuştu