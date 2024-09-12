Aktürkoğlu’ndan duygusal veda

GALATASARAY'DAN Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, milli maç sonrası İstanbul Florya Metin Oktay Tesisleri'ne eski takım arkadaşlarını ziyaret etti. Galatasaray Youtube hesabı, Kerem Aktürkoğlu'nun veda videosunu yayınladı. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan 25 yaşındaki futbolcu, "Gitmeden önce son günümde sizi görmek istedim. Çünkü Galatasaray'ın benim için yeri çok farklı. Ben Kerem Aktürkoğlu olduysam bu tek başına olmadı. Bu armaya, bu formaya, bu camiaya çok büyük borcum var. Bundan sonraki hedeflerim hem kendim için hem de Galatasaray'ı gururlandırmak olacaktır. Sizi çok seviyorum. Beni ben olarak kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.