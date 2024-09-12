Aras sezonu açtı

eçtiğimiz yıl Sultanlar Ligi'ne yükselerek voleybolda önemli bir başarıya imza atan Aras Kargo Spor Kulübü 2024-2025 sezon açılış lansmanını Swissotel İzmir'de gerçekleştirdi. Türkiye Voleybol Federasyon Başkanı Akif Üstündağ, TVF İzmir İl Temsilcisi Hakan Gürsu ve Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın'ın da katıldığı lansmana spor yöneticileri ve antrenörler de katılım gösterdi.

'HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

İzmir'e voleybol heyecanını yaşatacaklarını söyleyen Aras Kargo İletişim Direktörü Billur Burkutoğlu, "Bu geceyi bizim için önemli kılan İzmir'in kurtuluşunun 102. yılında kutluyoruz. Voleybolun heyecanını İzmir'e taşıyoruz, gerçekten çok heyecanlı bir sezon bizi bekliyor. Değerli yöneticilerimiz, teknik ekibimiz, sporcularımız ve tüm taraftarlarımız, İzmirliler hepinize bu serüvende bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Yaklaşık bir buçuk yıl önce bu yola çıktığımızda bizim yanımızda duran değerli genel müdürümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.