Taraftarlar harekete geçti

TFF 1. Lig'deki tek Ege temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle devam eden tesislerle ilgili arasındaki gerginlik nedeniyle imza kampanyası başlattı. Sosyal medyada "change.org" sitesinde başlatılan kampanya için "Kulübümüze yönelik yürütülen yıldırma politikasına karşı tek yürek oluyoruz. Haydi! Sen de imza kampanyamıza destek ol adalet ve eşitlik için el ele olalım" mesajı yayınlandı. Daha önce belediyeye ait sembolik kira ödediği iki tesisten çıkartılan, halen A takımın kullandığı Fikri Bayrıl Tesisleri'nin de su saati kaçak olduğu gerekçesiyle sökülüp, tesisin giriş yolları iş makinasıyla kazılan Manisa FK'yı pazartesi günü ziyaret eden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hendekten atlayarak içeri girebilmişti.

'İŞLEVSİZ HALE GETİRİLDİ'

İmza kampanyasının açıklamasında "Manisa FK yıllardır şehrimizi gururla temsil eden ve Türk futboluna büyük katkılarda bulunan bir kulüptür. Ancak şu an kulübümüz ciddi bir tehdit altında. Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerimizi tahliye etmek için yaptığı baskılar sonucu kulübümüzün ulaşımı engellenmiş, tesislerin çevresi kazılarak neredeyse işlevsiz hale getirilmiştir. Bu adil olmayan müdahalelere karşı sesimizi duyurmak, bu haksızlığa karşı durmak ve Manisa FK'nın geleceğini korumak için desteğinize ihtiyacımız var. Bu engellemeler sadece kulübümüze değil, tüm şehre ve gençlerimize yapılan bir haksızlıktır. Yapılan haksız müdahalelerin durdurulmasını ve kulübümüze destek verilmesini talep ediyoruz. Hep birlikte sesimizi yükseltelim" ifadeleri yer aldı.