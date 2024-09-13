Fred hamlesi

MİLLİ ara sonrası Fenerbahçe'de lige yönelik hazırlıklar ağırlık kzanırken sezonun 3. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçı ile sakatlığının ardından sahalara dönen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in bu hafta oynanacak Kasımpaşa karşısında forma giymesi beklenmiyor. Jose Mourinho'nun en kritik oyuncularından biri olan Fred'in bir sonraki haftadaki G.Saray derbisinde oyunu yıldız oyuncusunun üzerine kurmayı planladığı bu maçta cezalı duruma düşme veya sakatlanma ihtimalini göz önünde bulundurarak oyuncusunu dinlendirebileceği konuşuluyor. Portekizli teknik adamın Kasımpaşa karşısında yeni transferi Sofyan Amrabat'ı görmek adına 11'de İsmail Yüksek ile birlikte oynatmayı düşündüğü gelen haberler arasında. Bu arada sakatlığı bulunan futbolculardan Aleksander Djiku'nun bu hafta oynayabileceği, Bright Osayi Samuel'in ise 10 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Kanarya'da bir yeni transfer Flip Kostic'in ise yine derbide şans bulması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa randevusu pazar günü saat 17.00'de oynanacak ve mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak.