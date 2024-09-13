Galatasaray’da kanat trafiği

Sol kanadını güçlendirmeye çalışan Galatasaray, transferin son gününe girilirken temaslarını dün de sürdürdü. Roma'dan Nicola Zalewski için ısrarını devam ettiren sarı-kırmızılılar orta yolu bulmak için görüşmelerden bulunurken dün İtalyan basınından flaş iddialar ortaya atıldı. İtalyan medyası sarı-kırmızılıların teklifini ve Roma'nın taleplerini yazarken; 22 yaşındaki oyuncunun kutlama yaptığını iddia etti. Corriere Dello Sport'un haberine göre; 22 yaşındaki oyuncu, G.Saray'la kişisel şartlarda anlaşmaya vardıktan sonra arkadaş grubuyla kutlama yemeğine çıktı. Ancak genç yıldız burada Roma ile G.Saray'ın henüz anlaşma zemini sağlamadığını öğrendi.

G.Saray 5 milyon Euro + bonuslarla Roma'nın kapısını çaldığı ve bu teklifin Çizme ekibinin CEO'su Lina Souloukou tarafından düşük bulunduğu kaydedildi. Bu arada yine İtalya'dan gelen haberlere göre Nicola Zalewski ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray yıldız oyuncunun alternatif olarak Fode Ballo Toure'yi düşünüyor. Milan'da bonservisi bulunan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu geçtiğimiz sezonu Fulham'da kiralık olarak geçirmişti. Piyasa değeri 3 milyon Euro olan yıl- dız oyuncunun kontratı 2025 yılına kadar devam ediyor.

G.SARAY'DA ZİYECH ŞOKU

GALATASARAY'DA Hakim Ziyech şoku yaşanıyor. Milli arada Fas kadrosuna çağrılan ve ilk maçta ilk 11'de başlayan, ikinci maça sonradan giren Hakim Ziyech'ten kötü haber geldi. Dün MR'ı çekilen Hakim Ziyech'in sakatlığının ciddi olduğu ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. 21 Eylül'de Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan sarı kırmızılı takımda Ziyech'in forma giymesinin mümkün olmadığı belirtildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Avrupa ve lig periyodundaki zorlu karşılaşmalar öncesi gelen bu haberle morali bozulurken başarılı teknik adam şimdiden kadro için yeni planlar yapmaya başladı