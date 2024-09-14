Sadio Mane için kapılar kapanmadı

Transfer döneminin son gününde bombayı patlatmak isteyen Beşiktaş, Sadio Mane transferini ocak ayına bıraktı. Al-Nassr kulübünün Senegalli yıldızla ocak ayında vedalaşmaya daha sıcak baktığı öne sürülürken siyah-beyazlıların devre arasında futbolcuyu kadrosuna dahil etmesi bekleniyor. S.Arabistan'da yayın yapan Goal.com'a göre ocak ayı transfer döneminde kadrosunu yenilemek isteyen Al Nassr kulübü Beşiktaş'ın teklifini bir kez daha masaya yatırıp karar verecek. Bu arada Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü. Öte yandan Beşiktaş dün akşam saatlerinde Daniel Amartey'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı. Bir gelişme de Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın oynanacak maçta yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor- Beşiktaş karşılaşmasına konuk takımın taraftarlarının alınmayacağı açıklanmıştı ancak bu karardan vazgeçildiği, siyahbeyazlı taraftarların maça gelmesi için tribünlerin açılacağı bildirildi.