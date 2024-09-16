Süper Lig'de oynadığı 5 maçta dördüncü yenilgisini evinde İstanbul Başakşehir karşısında alan Bodrum FK'nın tadı tuzu yok. Bu sezon tarihinde ilk kez boy gösterdiği Süper Lig'de istediği başlangıcı yapamayan yeşil-beyazlılar, ikinci kez uzatma dakikalarında yediği golle rakibine teslim oldu. Sezonun ilk karşılaşmasında Gaziantep FK karşısında 90 artı 7'de kalesinde gol gören Muğla ekibi önceki gün de yine 90 artı 1'de yediği golle Başakşehir'e mağlup oldu. Ege temsilcisi, 4-1 kaybettiği Eyüp müsabakasında da son golü 90 artı 7'de kalesinde görmüştü.Deneyimli teknik direktör İsmet Taşdemir, alınan mağlubiyete rağmen maçın genelinde çok doğru işler yaptıklarını dile getirdi.

TAŞDEMIR UMUTLU

Mücadelede yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini anlatan tecrübeli teknik direktör, "Oyuncu kardeşlerim bence yapabilecekleri her şeyi yaptılar ama kazanamadık. Göz- tepe maçında oynadığımız oyun hariç diğer karşılaşmalarda gösterdiğimiz performans umut verici. Uyum sorunu azaldıkça daha iyi performans vereceğiz" diye konuştu.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

YEŞIL-BEYAZLI ekip ligde galip gelmeye zorlanırken, bir de 6'ya çıkan eksik sayısıyla teknik direktör İsmet Taşdemir'in tadı iyice kaçtı. Sezon başında savunma oyuncusu Herelle'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle 4 maçı kaçıracağının açıklanmasının ardından Bodrum FK, Tunahan Akpınar'ın baldır kemiği çatlağı ile sarsılmıştı. Mustafa Erdilman ile stoper Süleyman Özdamar'ın eksikliğine ek olarak Fredy'nin rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında direkt kırmızı kart görerek cezalandırılması sonucu deneyimli oyuncu 2 maç takımını yalnız bırakacak. Ayrıca İstanbul ekibi karşısında Ege Bilsel'in 42. dakikada sakatlanarak yerini Seferi'ye bırakması sonucu Bodrum'da eksik sayısı 6'ya çıktı. Ege'nin sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı çekilecek MR'ın ardından belli olacak.